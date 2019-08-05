Вильнюс, , 17:56 — REGNUM

Инициатор и руководитель парламентского расследования о возможных махинациях во время экономического кризиса 2008−2009 годов Стасис Якелюнас сегодня, 5 августа, объявил, что будет просить правительство обжаловать решение прокуратуры не возбуждать делопроизводство о поведении коммерческих банков во время экономического кризиса десятилетней давности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Якелюнас продолжает настаивать, что во время парламентского расследования о причинах кризиса, который по Литве ударил больнее всего среди всех стран ЕС, были выявлены, возможно, преступные действия коммерческих банков, которые, например, возможно, по сговору, подняли процентные ставки кредитов, взятых в литах. В итоге жители массово стали переписывать договоры на кредиты в евро, а банки сразу в три раза увеличили процентные ставки. При этом, по словам Якелюнаса, Центробанк Литвы как главный регулирующий орган банковского сектора страны никак не вмешивался в эти процессы.

Напомним, Литва в время экономического кризиса десятилетней давности единственная в ЕС решилась на сокращение пенсий, что в итоге было признано незаконным, резкое повышение налогов, упразднение льгот и так далее. ВВП страны потерял порядка 30% и по оценкам экономистов Литва вернулась на докризисный уровень только к 2016−2017 году. Компенсация урезанных пенсий также завершилась только спустя почти десятилетие. Многие пенсионеры её так и не дождались и умерли.