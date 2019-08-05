Кишинёв, , 17:55 — REGNUM

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк находится в США и не будет выдан России, поскольку в последние годы именно Вашингтон покровительствовал этому политику, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 5 августа, политолог Александр Ангели, комментируя сообщения о заочном аресте Плахотнюка в Москве.

Владимир Плахотнюк (сс) Saeima

Как сообщалось ранее, Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Олигарха и одного из его доверенных лиц обвиняют в контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также в причастности к созданию международного преступного сообщества.

«Это уже второй заочный ордер на арест молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в России. Всего на Плахотнюка в РФ три дела — о покушении на убийство, о незаконном выводе денег и об организации международного наркокартеля. Именно по последнему делу вынесено нынешнее решение об аресте.

В Молдавии ни для кого не секрет, что, сбежав из страны в июне этого года, узурпировавший власть в Молдавии Плахотнюк сейчас находится в США. Там он, вероятно, получил некоторые гарантии безопасности в обмен на мирную передачу власти и, возможно, в обмен на передачу американцам какой-то интересующей их информации. В последние годы именно Вашингтон «крышевал» Плахотнюка.

То есть нынешнее решение мало что принципиально изменит. Американцы не выдадут Плахотнюка России, это точно. Но усложнить Плахотнюку жизнь и дополнительно подпортить имидж и ему, и укрывшим его американцам вполне реально», — отметил Александр Ангели.