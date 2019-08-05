Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM

На муниципальных выборах в Ленинградской области зарегистрированы 4374 кандидата, или 91,2% от числа выдвигавшихся претендентов. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе Леноблизбиркома.

В Ленобласти 8 сентября 2019 года выборы пройдут в 177 муниципальных образованиях (116 сельских и 60 городских поселений, а также Сосновоборский городской округ), будут замещены 2062 депутатских мандата.

Из 4374 зарегистрированных кандидатов 1024 кандидата выдвинуты в порядке самовыдвижения, 2027 — партией «Единая Россия», 617 — КПРФ, 372 — ЛДПР, 302 — партией «Справедливая Россия», 11 — партией «Родина», 6 — партией «Коммунисты России», 6 — партией «Роста», 5 — партией «Социальной защиты», 4 — партией «Пенсионеров за социальную справедливость».

В числе зарегистрированных кандидатов 37,7% — женщины, 62,3% — мужчины. Кандидатов с высшим образованием — 63,17%, со средним профессиональным образованием — 22,75%.

Отказано в регистрации 422 кандидатам (8,8%), из которых 93,36% были самовыдвиженцами. В большинстве случаев основанием для отказа в регистрации были ошибки в подписных листах с подписями избирателей.

10 августа начинается агитация зарегистрированных кандидатов в средствах массовой информации.

Как сообщил журналистам глава избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, на 154 избирательных участках будут использоваться автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Средства видеонаблюдения в день голосования будут установлены в территориальных избирательных комиссиях, а также на подавляющем большинстве избирательных участков Ленобласти.

В списки избирателей в Ленинградской области включены почти 1 миллион 265 тысяч человек.

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