Москва, 5 августа 2019, 18:06 — REGNUM
США могли бы работать над расширением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но вместо этого они придумали фейк о вине России и вышли из ДРСМД, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Об этом он заявил 5 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Соединённые Штаты стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, с ликвидацией США ДРСМД был нанесен тяжёлый удар по системе контроля над вооружениями, которая создавалась в течение десятилетий. В связи с этим неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности.
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