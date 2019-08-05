Москва, , 18:06 — REGNUM

США могли бы работать над расширением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но вместо этого они придумали фейк о вине России и вышли из ДРСМД, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Об этом он заявил 5 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Американцы его никогда не соблюдали. Мы помним, что к 1991 году мы сократили 1846 ракет, — сказал Лепехин. — А американцы демонстративно на одну тысячу меньше. Они стали размещать ПРО в Европе. Естественно, этот договор сдерживал американцев — им нужна гонка вооружений, противостояние с Китаем и продвижение своего оружия. Американцы могли бы играть в открытую игру — обсуждать коллективно расширение договора. Но США вместо этого выдумали этот фейк, что РФ виновата, использовав это в качестве повода для выхода из ДРСМД».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Соединённые Штаты стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, с ликвидацией США ДРСМД был нанесен тяжёлый удар по системе контроля над вооружениями, которая создавалась в течение десятилетий. В связи с этим неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности.

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