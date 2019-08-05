Новоржев, , 17:48 — REGNUM

Все шесть претендентов на пост главы Новоржевского района Псковской области зарегистрированы в качестве кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

Все зарегистрированные кандидаты выдвинуты от политических партий, при этом от партии «Яблоко» и «Коммунистов России» в выборах примут участие кандидаты-однофамильцы.

От «Коммунистов России» — рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка МУП Пустошкинского района «Партнёр», 34-летняя жительница деревни Пыжово из Пустошкинского района Псковской области Светлана Пугачёва, от партии «Яблоко» — депутат Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва, 38-летняя Софья Пугачева.

Также на пост главы Новоржевского района претендуют программист Новоржевского филиала Пушкиногорской межрайонной больницы, депутат Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва, 52-летняя жительница Новоржева Наталья Антонова («Справедливая Россия»); директор ООО «Энергострой», 54-летний житель Новоржева Александр Гущин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»); экономист ООО «Техно проект», 38-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Иванов («Партия роста»); заместитель главы администрации Новоржевского района, 51-летний житель Новоржева Сергей Мезенцев («Единая Россия»).

Напомним, прежний глава Новоржевского района Псковской области Михаил Пашков, который победил на выборах 2014 года как кандидат от «Единой России», был признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года выборы глав муниципальных образований пройдут в шести районах Псковской области — Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском.