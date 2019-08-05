Киев, 5 августа 2019, 17:48 — REGNUM
Приоритетом в работе новой Верховной рады Украины станет принятие законов, которые позволят Киеву выполнить Минские соглашения. Об этом 5 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов военный и политический эксперт Александр Мусиенко.
По его словам, в парламенте основная борьба развернется вокруг принятия закона о предоставлении Донбассу «особого статуса».
Он напомнил, что США так и или иначе привлечены к переговорам с Кремлем по Донбассу. Мусиенко заметил, что сегодня «экспромт» президента Владимира Зеленского о привлечении к переговорам США и Англии обсуждают на «серьезном уровне».
Эксперт также ожидает прекращения боев в Донбассе из-за усиления американских санкций.
Напомним, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выступает за предоставление автономии части Донбасса по аналогии с Крымом. Ранее Медведчук и президент России Владимир Путин провели встречу, на которой обсудили и одобрили соответствующий мирный план.
Как сообщалось, 4 августа председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада обсудит вопрос предоставления Донбассу «особого статуса». При этом он предупредил, что принятие законов не поможет урегулировать конфликт в регионе.