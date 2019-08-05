Киев, , 17:48 — REGNUM

Приоритетом в работе новой Верховной рады Украины станет принятие законов, которые позволят Киеву выполнить Минские соглашения. Об этом 5 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, в парламенте основная борьба развернется вокруг принятия закона о предоставлении Донбассу «особого статуса».

«Приоритетом являются базовые законы, которые определены Минскими соглашениями. Основополагающий закон, вокруг которого идут противоречия — это изменения в Конституции. Уже от этого как производный будет идти закон о порядке местного самоуправления… Там прописано расширение полномочий для тех людей, которые проживают на тех территориях. Основная борьба и противоречия будут идти вокруг «особого статуса», — прогнозирует Мусиенко.

Он напомнил, что США так и или иначе привлечены к переговорам с Кремлем по Донбассу. Мусиенко заметил, что сегодня «экспромт» президента Владимира Зеленского о привлечении к переговорам США и Англии обсуждают на «серьезном уровне».

«Так или иначе США привлечены к этому процессу. Формально они принимают участие в «нормандском формате» или не принимают, это другой вопрос. Сейчас этот экспромт люди обсуждают на серьезном уровне. Говорили, что это не будет иметь перспектив. Какую-то перспективу это имеет», — добавил Мусиенко.

Эксперт также ожидает прекращения боев в Донбассе из-за усиления американских санкций.

Напомним, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выступает за предоставление автономии части Донбасса по аналогии с Крымом. Ранее Медведчук и президент России Владимир Путин провели встречу, на которой обсудили и одобрили соответствующий мирный план.

Как сообщалось, 4 августа председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада обсудит вопрос предоставления Донбассу «особого статуса». При этом он предупредил, что принятие законов не поможет урегулировать конфликт в регионе.