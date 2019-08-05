Донецк, , 17:42 — REGNUM

Число жителей Донецкой Народной Республики, получивших гражданство России в упрощённом порядке, приблизилось к восьми тысячам человек. Об этом сообщили 5 августа в миграционной службе МВД ДНР.

«Всего с момента подписания указа получен в упрощёном порядке 7971 паспорт Российской Федерации», — приводит сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».

Отмечается также, что в электронную очередь на получение российского паспорта, которая заработала в ДНР с 1 июля, на сегодняшний день записались 65 730 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.

Срок рассмотрения заявок от указанных категорий лиц был сокращён до трёх месяцев, они также были освобождены от необходимости проживания на территории России не менее пяти лет.

В середине июля президент России подписал указ, распространяющий упрощённый порядок предоставления гражданства на всех жителей Донбасса, включая территории, подконтрольные Украине.