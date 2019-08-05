Киев, , 17:38 — REGNUM

Между Киевом и Москвой «еще не было танцев, даже не прошло взвешивание» в вопросе Донбасса. Об этом 5 августа заявила в эфире одного из украинских телеканалов доктор экономических наук Андрей Длигач.

«Украинский интерес — не мир, а восстановление территориальной целостности Украины. Мир — это один из способов достижения этой цели. То, что вопрос Крыма вообще ушел из повестки дня в мировой политике — очень плохой сигнал для самой Украины. Поэтому Украина должна находить как можно больше партнеров», — сказал Длигач, комментируя визит президента Владимира Зеленского в Турцию и запланированный приезд в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По его словам, сегодня Украине не хватает сил, чтобы «самостоятельно оказывать давление на Кремль».

«Украина не имеет достаточно сил, чтобы оказывать давление и требовать, что-то от России. Остается единственный способ — защищать украинскую правду на уровне Парламентской ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и на уровне «нормандского формата» или расширенного «нормандского формата». В первую очередь мы должны продемонстрировать нашим западным партнерам нашу сильную позицию, готовность отстаивать национальный интерес», — добавил Длигач.

Он считает, что Киеву важно избавиться от коррупции, завести инвестиции Запада, чтобы вернуть Донецк и Луганск.

«Вопрос решения ситуации на востоке и в Крыму связан только с тем, что Украина должна доказать миру, что она — государство, которое состоялось, которое смогло избавиться от коррупции, олигархата и создало на своей территории привлекательное место для инвестиций и западных партнеров, для возврата ОРДЛЛО», — подытожил Длигач.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 августа на Украину запланирован официальный визит премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Таким образом Нетаньяху может стать первым представителем иностранного государства, который посетит Украину после президентских и парламентских выборов. Также это может стать первый визит руководства Израиля на Украину за последние 20 лет.