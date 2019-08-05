Москва, , 17:33 — REGNUM

Согласно последней ежегодной оценке министерства обороны США, общие прогнозируемые расходы на разработку основных систем вооружений США превысили в 2018 году 2 трлн долларов. Это связано с увеличением финансирования ракетных и авиационных программ.

Данная оценка включает уже потраченные средства, а также средства, которые будут потрачены в будущем. В докладе рассматривались 87 оружейных программ Пентагона, что на четыре больше, чем в предыдущем 2017 году. Эти расходы уже составляют почти 10 процентов от 21,3-триллионного валового внутреннего продукта США.

Оценка по состоянию на декабрь 2017 года (83 программы) составляла 1 трлн 917 млрд 840 млн долларов. Текущая оценка на декабрь 2018 года (87 программ) составляет 2 трлн 018 млрд 684 млн долларов.

Наибольшие расходы приходятся на военно-морские силы США — 921 млрд 581 млн долларов. На втором месте идут военно-воздушные силы США — 269 млрд 878,1 млн долларов. Наименьшие расходы по программам вооружений приходятся на сухопутные войска США — 199 млрд 175 млн долларов.