Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM

Кандидаты в муниципальные депутаты от «Единой России» дошли до Верховного суда в попытке снять с выборов конкурентов в МО «Георгиевский» в Санкт-Петербурге.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения «Партии роста» Павел Швец, речь идет о команде из 13 кандидатов.

По его мнению, заявители «совсем обезумели». Ранее кандидатам от Партии роста удалось зарегистрироваться исключительно через Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которая пытается «разгрести» завалы, оставленные муниципальными и территориальными избиркомами, не пускавшими оппозиционных кандидатов на выборы.

Тогда единороссы подали жалобу в Горсуд Петербурга, пытаясь снять с выборов конкурентов, но потерпели неудачу. Теперь же они подали заявление в Верховный суд РФ, выводя историю на федеральный уровень.

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Добавим, Горсуд не стал удовлетворять иски представителей «ЕР» не только по МО «Георгиевский», но и по МО «Купчино». Среди истцов значатся сотрудник МО «Георгиевский» Игорь Нарубин и помощник депутата ЗакСа от «Единой России» Любови Егоровой — Наталья Мордвинова.

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К слову, ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала «подлостью» попытки кандидатов снять своих соперников с выборов через суд. По ее мнению, подобное допустимо лишь в исключительных случаях.

«Подло, когда одни политики подают в суд на других, или одна партия на других зарегистрированных, чтобы их снять, снять конкурента. Я считаю, что это подлость. Это значит, что люди боятся реальной конкуренции», — сказала она.

На данный момент в судах Петербурга рассмотрены или еще рассматриваются более 500 исков, касающихся действий ИКМО.

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