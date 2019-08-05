Москва, , 17:38 — REGNUM

США проигнорировали все предложения РФ, так как давно хотели выйти из Договора о ракетах средней и меньше дальности (ДРСМД), считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 5 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Демонизация РФ шла полным ходом все последние 10−15 лет, — сказал Мигранян. — Видимо, вы уже забыли, что на последнем этапе, после визита Болтона, Минобороны РФ организовало для экспертов показ этой ракеты и пригласило всех, чтобы все могли удостовериться в том, что эта ракета имеет ограниченные параметры своего полета. Но тогда уже западники проигнорировали наши предложения. А потому что они давно говорили: «Мы хотим выйти из этого договора». Поэтому не надо с больной головы на здоровую перекладывать проблему».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил профильным министерствам и ведомствам наблюдать за шагами США по созданию и размещению ракет средней и меньшей дальности. Ранее, 2 августа, государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД, обвинив в своих действиях Россию.

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