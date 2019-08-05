Москва, 5 августа 2019, 17:38 — REGNUM
США проигнорировали все предложения РФ, так как давно хотели выйти из Договора о ракетах средней и меньше дальности (ДРСМД), считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 5 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил профильным министерствам и ведомствам наблюдать за шагами США по созданию и размещению ракет средней и меньшей дальности. Ранее, 2 августа, государственный секретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД, обвинив в своих действиях Россию.
Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин поручил следить за новыми ракетами США