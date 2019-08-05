Посёлок городского типа Бежаницы, Псковская область, , 17:17 — REGNUM

В Псковской области завершилась регистрация кандидатов на выборах главы Бежаницкого района. Как сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии, на должность главы района зарегистрированы пять кандидатов, в том числе действующий глава района, 60-летний Сергей Михеев, который идёт на выборы от партии «Единая Россия».

На должность главы Бежаницкого района также претендуют начальник службы механизации и транспорта филиала «Псковэнерго» МРСК Северо-Запада, 42-летний житель посёлка Бежаницы Игорь Дмитриев (КПРФ); эксперт ООО «Техосмотр», 41-летний житель деревни Веретье Бежаницкого района Псковской области Александр Иванов (ЛДПР); инженер ООО «Шанс-ЭЛСВИ», 33-летний Иван Сверчков, который не имеет места жительства в Российской Федерации (выдвинут на выборы «Партией роста») и инженер-оператор АГЗСООО «Авто-газ», депутат Собрания депутатов Бежаницкого района шестого созыва, 61-летний житель посёлка Бежаницы Виктор Соловьёв («Справедливая Россия»).

Напомним, действующий глава Бежаницкого района Псковской области Сергей Михеев был избран на этот пост на выборах в 2014 году. Ранее он пять созывов являлся депутатом и председателем Собрания депутатов Бежаницкого района.

Всего в единый день голосования 8 сентября 2019 года выборы глав пройдут в шести районах Псковской области.