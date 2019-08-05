Цхинвал, , 17:16 — REGNUM

Впервые в соревнованиях на Армейских международных играх (АрМи-2019) принимают участие представители Министерства обороны Южной Осетии. Республику представляют курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова Алан Базаев и Арсен Тигиев, сообщает ИА «Рес».

Югоосетинские военнослужащие участвуют в таких конкурсах, как прыжок с парашютом с последующим марш-броском на 10 км в полной экипировке, биатлон, эстафета со стрельбой и полосой препятствий, ориентирование на незнакомой местности и другие. Все соревнования, в которых участвуют курсанты из Южной Осетии, проводятся в Пскове.

АрМи-2019 были открыты 3 августа. Как отметил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, игры будут проходить в течение двух недель на территории десяти государств. На соревнования приедут лучшие военные специалисты из 39 стран.

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