Киев, , 17:14 — REGNUM

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко заметил коррупционную составляющую в закупке Украиной польских бронированных машин «Дозор», а также чешских БМП. Соответствующее заявление Мусиенко сделал 5 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

«Очевидно, что присутствует коррупционная составляющая, потому что причин не производить это в Украине, их практически нет. У нас около 100 предприятий в концерне «Укроборонпром». Это реальные заводы с производствами, они могут это производить», — напомнил Мусиенко.

При этом он призвал новое правительство как можно быстрее провести аудит предприятий госконцерна «Укроборонпром».

"Нужен аудит, анонсированный еще предыдущей властью, принято соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Правительству поручено провести аудит. Для чего это делается? Чтобы понять, что мешает 100 предприятиям делать такие разработки и производить технику. Если это проанализируют, мы узнаем, что не все предприятия справляются с той функцией, которая им отведена, не все они реально работают на полную мощность, не все они имеют хороший менеджмент в виде директоров заводов на местах. В этом обязательно нужно разобраться и навести порядок, реформировать концерн «Укроборонпром», — призвал Мусиенко.

«Дозор — это не военная разработка пятого или шестого поколения. Она не является сверхсовременной. Там нет ничего чрезвычайного, что не могло быть освоено и произведено на украинских мощностях. Если мы для предприятия Киева, которое производит снаряды 155 мм, смогли купить южнокорейское оборудование, то почему мы не можем оборудование закупить у поляков или других производителей… Очевидно, тут присутствует какая-то коррупционная составляющая», — подытожил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Радио Свобода проинформировало, что Украина не смогла доработать отечественную бронемашину «Дозор». Киев начал закупки польских аналогов, которые были созданы на основании украинских разработок.

Напомним, ранее «Дозоры» производил Львовский бронетанковый завод. Еще в 2017 году завод презентовал «Дозоры» журналистам. Эти бронемашины лично обещал закупать пятый президент Петр Порошенко. В 2014-м секретарь СНБО Александр Турчинов обещал купить 200 таких машин для украинских силовиков. В 2016 году в Вооруженные силы Украины поступила единственная партия украинских «Дозоров» из 10 машин.