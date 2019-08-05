Дамаск, , 17:10 — REGNUM

Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики объявили о возобновлении военной операции против террористических группировок в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает сирийское государственное телевидение.

Командование сирийских вооруженных сил заявило, что решение возобновить боевые действия было принято в связи с тем, что боевики, окопавшиеся в Идлибе, не соблюдают режим прекращения огня. Кроме того, официальная Анкара так и не выполнила российско-турецкие договоренности, которые были достигнуты в Сочи в 2018 году, касающиеся мирного урегулирования проблемы Идлиба.

«Армия будет отвечать на любую агрессию на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечению его безопасности», — заявил представитель командования сирийской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в 2018 году было понятно, что Турция не сможет мирного урегулировать проблему Идлиба, однако президент России Владимир Путин дал Анкаре шанс.

Но все усилия турецкой стороны, если они вообще были, никакого результата не дали. Окопавшиеся в Идлибе боевики лишь используют режим прекращения огня для перегруппировки сил и восстановления боевого потенциала. Как только у них появляется возможность, они сразу же атакуют.