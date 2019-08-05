Тверь, , 16:58 — REGNUM

На должность Тверского межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры назначен младший советник юстиции Валентин Сердюков, сообщила пресс-служба ведомства 5 августа. Соответствующий приказ 31 июля подписал Генеральный прокурор РФ.

Валентину Сердюкову 30 лет, он уроженец Астрахани, в 2010 году окончил Волгоградскую академию государственной службы. Сразу после окончания вуза поступил на службу в органы прокуратуры. Работал помощником, старшим помощником, заместителем Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора.

«За добросовестное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и Волжским межрегиональным природоохранным прокурором», — уточнили в пресс-службе.