Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 16:51 — REGNUM

Финансовая гвардия Италии подозревает губернатора Калабрии Марио Оливерио в хищениях, передает Rainews в понедельник, 5 августа.

По версии следствия, Оливерио похитил 95 тысяч евро, предназначенных для туристической пиар-кампании региона, и потратил их на большой «журналистский саммит», целью которого была собственная политическая реклама губернатора, а не реклама туризма в Калабрии.

Финансовая гвардия на время расследования арестовала имущество губернатора — члена оппозиционной либеральной Демократической партии на аналогичную сумму, 95 тысяч евро.