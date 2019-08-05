Киев, , 16:46 — REGNUM

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) внесет на рассмотрение парламента пакет законопроектов по выполнению минских соглашений. Об этом 5 августа заявила в эфире одного из украинских телеканалов будущий депутат Верховной рады от партии ОПЗЖ Наталья Королевская.

По её словам, среди прочего партия предложит расширить социальную защиту для украинских граждан, которые живут в отдельных регионах Донбасса, в частности восстановить социальные и пенсионные выплаты.

«Что сегодня может сделать украинский парламент? Как только начнет работать новый парламент сразу зарегистрируем уже готовый пакет законопроектов, который в первую очередь направлен на защиту людей. Ведь возврат мира — это также защита людей, сделать все возможное, чтобы защитить людей, которые пострадали от войны, помочь людям, которые живут на неподконтрольных территориях, тем кто живет вдоль всей линии фронта. Сегодня украинский парламент в состоянии защитить людей, в частности восстановить пенсионные и социальные выплаты. Это то, о чем говорил и Владимир Зеленский, и господин Разумков. Мы надеемся, что те обещания, которые они давали по защите людей и реинтеграции Донбасса в социальном плане, будут выполнены», — сказала Королевская.

Она опасается, что партия «Слуга народа» станет новой «партией войны».

«Во время обсуждения этих законопроектов станет понятно, этот парламент будет применять новый подход, который будет основан на защите граждан Украины или мы продолжим риторику «партии войны» во главе с Порошенко… Когда только воплями и криками защищали людей, но отказывались принимать решения, рекомендованные ПАСЕ», — рассказала Королевская.

Депутат напомнила, что президент России Владимир Путин одобрил мирный план главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Наша команда подготовила мирный план. Виктор Медведчук представил этот план в Украине и Европе. Он обсуждался на встрече Владимира Медведчука с Владимиром Путиным. Путь прямых переговоров и минские соглашения — самый короткий путь к миру», — подытожила Королевская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук презентовал мирный план по Донбассу президенту России Путину. Российский президент поддержал мирную инициативу украинского парламентария.