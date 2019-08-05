Приштина, , 16:44 — REGNUM

Парламент отделившегося от Сербии края Косово проведёт заседание, посвящённое вопросу о его самороспуске, 22 августа. Об этом сообщил спикер парламента, глава Демократической партии Косово Кадри Весели.

«Я благодарю все парламентские группы, откликнувшиеся на мой запрос о дате роспуска законодательного собрания. Это откроет для президента путь к объявлению дату внеочередных выборов», — приводит его слова «Радио и телевидение Косово».

Напомним, необходимость в досрочных выборах в Косово возникла после того, как 22 июля премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с вызовом на допрос в специальный трибунал в Гааге по преступлениям «Армии освобождения Косово» в качестве обвиняемого.

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