Рига, , 16:35 — REGNUM

Фракция Национального объединения смогла бы сотрудничать в горсовете Риги с партией «Честь служить Риге», если ее члены будут готовы обсуждать вопросы о будущем советских монументов. Об этом рассказал председатель фракции Рижской думы Дайнис Лоцис в интервью газете Neatkarīga Rīta Avīze.

По мнению Лоциса, в Латвии необходимо начать серьезную работу в отношении памятников. Он рассказал, что в Риге «есть над чем поработать», — около 30 публичных объектов, посвященных периоду «оккупации» и «деградирующих (окружающую) среду».

Прежде всего, надо решить проблему с памятником Освободителям Риги, считает Лоцис. Он предложил начать с размещения около монумента табличек «с информацией о количестве жертв в годы советской оккупации» и о том, как «в добровольно-принудительном порядке собирались деньги на постройку памятника».

Также, по словам Лоциса, необходимо снести памятник героям-подводникам Балтики, который располагается рядом со Штабом морских сил ВС Латвии. По имеющийся у депутата информации, монумент якобы оказывает на личный состав ВС «деморализующее влияние».

Политик выразил возмущение относительно финансирования Рижской думой нового памятника в честь героического освобождения города от фашистов. При этом ему непонятно, почему до сих пор нет ни одного монумента, посвященного партизанам, диссидентам, участникам Народного фронта и баррикадных дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на портале общественных инициатив латышский активист Угис Полис разместил инициативу о сносе памятника. По мнению Полиса, памятник Освободителям — символ, который «напоминает латышскому народу о страданиях в годы советской оккупации — убийствах, насилии, геноциде латышского народа». Инициатива набрала необходимое количество подписей и была передана на рассмотрение в сейм.

В апреле 2019 года специальная парламентская комиссия по этике одобрила инициативу. В июне 2019 года сейм Латвии проголосовал за дальнейшее продвижение инициативы, передав ее на рассмотрение парламентской комиссии по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке.

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