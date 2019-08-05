Нумеа, Франция, , 16:28 — REGNUM

Верховный комиссар Франции в Новой Каледонии, заморской территории страны, Лоран Прево будет отвечать за организацию второго референдума о независимости Новой Каледонии, который состоится в 2020 году, сообщает Le Figaro.

Лоран Прево, 52-летний бывший префект департамента Валь-де-Марн, вступил в должность верховного комиссара Франции в Новой Каледонии 5 августа 2019 года.

Издание отмечает, что дата проведения второго референдума о независимости Новой Каледонии пока не назначена. Национальный союз за независимость (FLNKS) хочет, чтобы голосование состоялось во второй половине 2020 года, в то время как политический альянс «Будущее в доверии» выступает за скорейшее проведение референдума.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый референдум о независимости Новой Каледонии от Франции прошел 4 ноября 2018 года. За сохранение Новой Каледонии в составе Франции проголосовали 56,4% жителей.

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