Москва, , 17:02 — REGNUM

Экономический блок правительства РФ не знает, как заставить экономику работать эффективно, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он рассказал 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого «Левада-центром», который показал, что к Советской власти жители РФ относятся лучше, чем к нынешней.

«Левада-центр» хочет доказать, что нынешняя власть ещё хуже советской, при том что к советской власти, естественно, «Левада-центр» относится плохо, — сказал Черняховский. — Однако получается у него не совсем это. Естественно люди делятся на две категории — та, которая что-то помнит на уровне общих ощущений, и та, которая судит только по рассказам. По рассказам людей из первой категории. Вполне естественно, что надо быть сумасшедшим, чтобы считать, что сейчас люди живут лучше, чем тогда. Если сравнивать зарплату и уровень жизни тогда и сейчас, мы получим ухудшение уровня жизни. Более того, если мы возьмём официальные данные, про которые говорит Топилин, то выяснится, что в прошлом году мы доросли до 90% от РСФСР 1990-го года. Он сказал об этом с гордостью. Но это был не самый лучший год для СССР».

Политолог также подчеркнул, что население доверяет президенту РФ, но не доверяет власти как таковой, потому что она работает неэффективно. Особенно, как заметил Черняховский, это касается экономического блока, министры которого «непонятно что делают и просто не знают, как заставить работать экономику».

Напомним, как сообщает официальный сайт «Левада-центра», итоги опроса, проведённого его социологами, показали, что жители РФ относятся к советской власти (периода 1970-х — начала 1980-х гг.) более позитивно, чем к нынешней. О советской власти граждане страны отзываются как о близкой народу (29%), сильной (25%) и справедливой (22%). В то же время нынешняя власть РФ оценивается ими как коррумпированная (41%), далёкая от народа (31%) и бюрократичная (24%).