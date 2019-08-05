Москва, 5 августа 2019, 17:02 — REGNUM
Экономический блок правительства РФ не знает, как заставить экономику работать эффективно, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он рассказал 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги опроса, проведённого «Левада-центром», который показал, что к Советской власти жители РФ относятся лучше, чем к нынешней.
Политолог также подчеркнул, что население доверяет президенту РФ, но не доверяет власти как таковой, потому что она работает неэффективно. Особенно, как заметил Черняховский, это касается экономического блока, министры которого «непонятно что делают и просто не знают, как заставить работать экономику».
Напомним, как сообщает официальный сайт «Левада-центра», итоги опроса, проведённого его социологами, показали, что жители РФ относятся к советской власти (периода 1970-х — начала 1980-х гг.) более позитивно, чем к нынешней. О советской власти граждане страны отзываются как о близкой народу (29%), сильной (25%) и справедливой (22%). В то же время нынешняя власть РФ оценивается ими как коррумпированная (41%), далёкая от народа (31%) и бюрократичная (24%).