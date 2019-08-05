Брюссель, , 16:24 — REGNUM

Бывшие члены Еврокомиссии после ухода в отставку (она состоится осенью 2019 года) продолжат получать из бюджета ЕС от 18 до 22 тысяч евро в месяц, передает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 5 августа.

Правительство Евросоюза продолжит платить своим бывшим «рядовым» комиссарам 18 тысяч евро в месяц, верховному представителю ЕС по внешней политике Федерике Могерини — 20 тысяч евро в месяц, главе Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру — 22 тысячи евро в месяц.

Эти выплаты нужны для того, чтобы бывшие комиссары могли «сохранить независимость», также они должны помочь избежать «конфликта интересов», объяснили источники издания во властных кругах ЕС.