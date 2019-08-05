Великий Новгород, , 16:16 — REGNUM

Партия КПРФ рассчитывает на победу во всех четырёх одномандатных округах, где 8 сентября пройдут довыборы депутатов Государственной думы РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 августа, в Великом Новгороде заявила депутат Госдумы Ольга Алимова (КПРФ).

«Идя на выборы, мы ставим амбициозную задачу: мы должны везде победить, и над этим работаем. Но, к великому сожалению, власть не всегда позволяет это», — заявила Алимова.

В Новгородской области, по мнению коммунистов, у кандидата от партии, руководителя аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нины Останиной шансы на победу очень высокие.

Напомним, на вакантный мандат депутата Государственной думы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 претендуют девять человек. Помимо Останиной, это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября 2019 года дополнительные выборы депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва также состоятся в Хабаровском крае (Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70), Орловской области (Орловский одномандатный избирательный округ № 145) и Свердловской области (Серовский одномандатный избирательный округ № 174).