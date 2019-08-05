Москва, , 16:15 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский получил огромный кредит доверия украинского народа, но теперь не находит ему никакого применения. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Надо признать: в результате выборов и высокого рейтинга президент получил огромный кредит доверия украинского народа. Более того, через парламентскую кампанию они получили шикарный инструмент реализации любых решений. Единственное, чего мы пока не получили — это самих решений. Мы не знаем, какие они будут и в чьих интересах они будут направлены», — заявил Килинкаров.

Он отметил, что несмотря на проведение недельного курса для новоизбранных народных депутатов от партии «Слуга народа», по итогам так и осталось непонятным, какие задачи будут поставлены перед украинскими законодателями и чиновниками и как они будут выполняться.