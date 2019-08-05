Москва, 5 августа 2019, 16:15 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский получил огромный кредит доверия украинского народа, но теперь не находит ему никакого применения. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Надо признать: в результате выборов и высокого рейтинга президент получил огромный кредит доверия украинского народа. Более того, через парламентскую кампанию они получили шикарный инструмент реализации любых решений. Единственное, чего мы пока не получили — это самих решений. Мы не знаем, какие они будут и в чьих интересах они будут направлены», — заявил Килинкаров.
Он отметил, что несмотря на проведение недельного курса для новоизбранных народных депутатов от партии «Слуга народа», по итогам так и осталось непонятным, какие задачи будут поставлены перед украинскими законодателями и чиновниками и как они будут выполняться.