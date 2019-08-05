Челябинск, , 16:14 — REGNUM

В Челябинской области официально назначен заместитель министра экономического развития. Им стала Марина Клочкова.

Постановление врио губернатора было издано 1 августа. Эта же дата является и первым рабочим днём Клочковой на новом посту.

Отметим, в министерстве она не новичок. До назначения ей было доверено возглавлять управление методологии и мониторинга государственных программ.

Добавим, ранее в министерстве сменился руководитель. Вместо Сергея Смольникова им стал выходец из Минэнерго России Иван Куцевляк.