Мадрид, , 16:10 — REGNUM

Новый министр обороны США Марк Эспер признал, что он поддерживает размещение в Азии ракет средней дальности, предположительно, с атомными бомбами, нацеленных на Китай. Этим он ясно дал понять, что не за горами новая холодная война, считает испанское издание El Mundo.

Слова Эспера прозвучали в ходе официального визита в Австралию — страну, которая ощущает себя цитаделью западного мира перед лицом экспансии Пекина в Тихом океане. Когда журналисты спросили главу Пентагона, что он думает о размещении ядерных ракет в Азии, тот ответил: «Да, мне бы этого хотелось». Он также подчеркнул необходимость действовать быстро в сложившейся напряженной ситуации. «Я предпочел бы сделать это в ближайшие месяцы, но такие вещи обычно занимают больше времени, чем ожидаешь», — сказал Эспер. Осталось неизвестным, сделал он официальное заявление или поделился своим личным желанием — двусмысленность, характерная для правительства Дональда Трампа.

«Холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом закончилась 29 лет назад. Выиграли американцы. Но сейчас мир движется в сторону повторения такого типа конфликта, с США и Китаем в главных ролях и Россией Владимира Путина в качестве второго фронта. Та же ситуация имела место между приходом к власти в Китае Мао Цзэдуна в 1949 году и возобновлением дипломатических отношений между Вашингтоном и Пекином в 1979-м», — пишет испанское СМИ.