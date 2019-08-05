Махачкала, , 16:09 — REGNUM

Назначен новый управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания». Должность занял уроженец Токаревского района Тамбовской области Владимир Сыщиков, пишет 5 августа РИА «Дагестан»

Сыщиков в свои 49 лет имеет 20-летний стаж работы в электроэнергетике. С 2010 по май 2018 года он трудился на посту заместителя директора ПАО МРСК Центр — филиала «Тамбовэнерго».

Напомним, ранее Дагестанскую сетевую компанию возглавлял Муртазали Гитинасулов. Он продолжит работу в МРСК, но уже в качестве руководителя компании «Дагэнерго».

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