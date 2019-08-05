Киев, , 16:02 — REGNUM

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский и другие собственники газодобывающих компаний не заинтересованы в снижении тарифов на газ внутри Украины. Об этом 4 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой.

«Очевидно, что Коломойский не заинтересован в том, чтобы снижались тарифы, чтобы цена на газ внутри страны была более реальной, потому что его компания «Укрнафта», где он контролирует дирекцию, добывает и газ. Это бьет по карманам. Он зарабатывает свои деньги. А дело президента — выстроить публичную систему, интересную всему обществу», — сказал Лановой.

По его словам, сегодня крупный украинский бизнес ведет борьбу за влияние на президента Владимира Зеленского и парламент.

«Если за президентом и правительством будут стоять олигархи, то именно они будут проталкивать проекты и идеи размера тарифов, бюджетные и налоговые изменения… У нас олигархический строй, можно сказать олигархическая республика. Несколько олигархов противостоят друг другу за влияние на президента, на Верховную раду. После того как Ахметов, он опять начинает играть в свою игру: привлекает в Украину Савика Шустера, чтобы он сказал «правду», — добавил Лановой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года украинские правительства во главе с Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом повысили цену на природный газ для населения и промышленности в 12 раз. Так, в 2013 году правительство продавало газ населению по цене от 725 грн. (87 долл по курсу НБУ на декабрь 2013 г.) за 1 тыс.куб.м., а в 2018 — 2019 гг. уже по цене от 8850 грн. (до 350 долл). Напомним, 1 августа представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил о необходимости пересмотреть критерии для предоставления населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. По его словам, правительство планирует на 1 млн человек увеличить численность получателей субсидий.