Москва, , 15:55 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за социальную и экономическую политику на местный уровень, а сам хочет заниматься исключительно перераспределением активов. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский как-то слишком сужает функционал президента. Он говорит, что за дороги не отвечает. За доходы не отвечает. Хотите что-то сделать — идите в мэры, бросайте, оставляйте свою медицинскую практику», — заявил Мирошник.

По его словам, Зеленский охотно перекладывает решение общефедеральных проблем на местный уровень, а это значит, что подход «своим всё, остальным закон» при новом президенте Украины достиг своей кульминации.

«Своих людей они не критикуют, своих людей назначают на должности губернаторы. В Ивано-Франковск уже приехал человек от Ахметова… всё уже делится. А всё остальное будут выполнять вот так. Будут рассказывать, что на местном уровне можно решить проблему доходов населения», — отметил Мирошник.

«Возможно ли решить проблему доходов населения, виз, чтобы меньше шмонали на границе — на уровне местной власти? Конечно, невозможно. Даже на уровне такого грандиозного города, как Трускавец», — добавил он.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский провел во Львовской области в Трускавце совещание по вопросам медицинского туризма. На совещании также выступил известный врач Геннадий Саенко, который пожаловался Зеленскому на ситуацию в Трускавце и предложил, например, ввести льготное налогообложение для лечения незащищенных категорий населения.

В ответ на это президент Украины предложил Саенко стать мэром.

«Решение очень простое. У вас будут местные выборы в 2020-м — идите в мэры. Вы знаете, как все решить», — сказал Зеленский.