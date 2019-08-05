Лондон, , 15:55 — REGNUM

Завтра, 6 августа, в Великобритании сотрудники лондонского аэропорта «Хитроу» планируют провести забастовку. В этой связи граждане России, которые запланировали вылет или прилёт в воздушную гавань на этот день, могут столкнуться с переносом, задержкой или отменой вылетов. Об этом предупредили в посольстве РФ в Соединённом Королевстве.

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Такие же неудобства возможны и сегодня, 5 августа. Отмечается, что администрация «Хитроу» уже была вынуждена отменить 177 рейсов. Россиянам перед тем, как отправиться в аэропорт, настоятельно рекомендуют уточнить информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планируемой на 5 и 6 августа забастовке персонала «Хитроу», отвечающего за предполётный досмотр пассажиров и ручной клади. По предварительным данным, забастовка может продлиться до 48 часов.

В этой связи российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни. Все рейсы в и из аэропорта «Хитроу» будут перенаправлены в аэропорт «Гатвик». Оттуда же ожидаются вылеты, ранее запланированные в «Хитроу» на 5 и 6 августа.