Москва, , 17:10 — REGNUM

Результаты экспериментального электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва можно будет обжаловать в вышестоящей избирательной комиссии или суде. Об этом заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в ходе рабочей встречи в Московском парламентском центре, сообщил Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами.

«Возникают вопросы, какие документы будут использоваться для обжалования результатов электронного голосования. Напомню, что голос, отданный за кандидата на портале государственных услуг, подтверждается соответствующей распечаткой. Протокол с количеством рассмотренных жалоб также будет распечатан и оформлен членом комиссии на бумажном носителе. Все требования точно такие же, как и при обычном голосовании», — уточнил он.

Напомним, при втором тестировании системы электронного голосования в Москве были обнаружены 315 иногородних избирателей.

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