Ульяновск, , 15:51 — REGNUM

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выделил три основных направления, которыми займётся «обновлённое правительство». Будут разработаны три основных программных блока: «Достаток», «Забота» и «Порядок». Об этом 5 августа заявил глава региона на аппаратном совещании, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе губернатора.

Морозов подчёркивает, что в регионе «очень много вкладывали в будущее» и «добились серьезнейших успехов».

«Но есть одно большое «но». Что толку от самого прекрасного будущего, когда у нас растёт уровень бедности? Когда медицинские учреждения области не могут расплатиться с долгами, и в них не хватает жизненно необходимых лекарств. Когда закрываются бизнесы, увольняются рабочие, падают зарплаты. И вместе с ними падает и уровень доверия к власти», — признал губернатор, подчеркнув, что «это серьезнейший вызов, на который власть должна ответить».

Губернатор считает, что нужно «переформатирование правительства», сделав также акцент на изменение работы с населением с целью «открытости и широкого вовлечения жителей».

Кроме того, сославшись на «запросы жителей», Морозов заявил о трёх основных программных блоках, над которыми будет работать обновленное правительство: «Достаток» (программы по экономике и финансовому благосостоянию жителей), «Забота» (социальная поддержка) и «Порядок» (благоустройство, борьба с коррупцией, экологические вопросы, оптимизация работы органов региональной и муниципальной власти). Губернатор пообещал, что работа по каждому блоку будет «детализирована», заверив, что «не собираемся напускать тумана и, как говорится, пудрить мозги».

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновский губернатор заявил о «переформатировании правительства». Посты главы региона и премьер-министра будут совмещены, а парламент получит полномочия по внесению «альтернативных кандидатур» на замещение постов в правительстве. Сергей Морозов уверен, что «настало время перемен», сославшись на «серьёзные изменения в экономической и социальной политике», в частности — национальные проекты.

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