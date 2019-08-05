Абуджа, , 16:08 — REGNUM

Нигерийский суд в понедельник, 5 августа, освободил под залог задержанного шиитского лидера, шейха Ибрагима Якуба Закзаки, чтобы он мог вылететь в Индию и получить там необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил его адвокат Феми Фалана, передает DailyMail.

Ибрагим Закзаки, основатель запрещенного проиранского «Исламского движения Нигерии» (IMN), находился под стражей вместе со своей женой Зиной Ибрагим с момента их ареста в декабре 2015 года.

«Судья постановил доставить Закзаки в Индию для предоставления надлежащей медицинской помощи», — сказал Феми Фаланы.

Один из членов группы защиты сказал, что его жене также разрешили лечиться за границей.

Фалана сказал, что шиитский лидер и его жена не присутствовали на слушаниях по их делу в понедельник, 5 августа, в северном городе Кадуна по состоянию здоровья.

«Они слишком плохо себя чувствовали, чтобы физически присутствовать в суде», — сказал Фалана, добавив, что необходимые юридические документы должны быть подписаны до их освобождения.

Закзаки, которому около шестидесяти лет, был арестован в 2015 году после столкновения, произошедшего между военными и членами «Исламского движения Нигерии».