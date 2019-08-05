Исламабад, , 15:55 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал решение Индии отменить особый статус у штата Джамму и Кашмир незаконным, об этом 5 августа сообщает Geo TV.

Заявление главы пакистанского правительства было сделано во время встречи со своим коллегой из Малайзии Махатхиром Мохамадом. Имран Хан подчеркнул, что действия Нью-Дели разрушат мир и безопасность в регионе.

Премьер-министр Малайзии согласился со словами коллеги, подчеркнув, что ситуация осложняется наличием ядерного оружия у Индии и Пакистана.

«Решение Индии приведет к дальнейшему осложнению в отношениях между соседями, обладающими ядерным оружием» , — подчеркнул Мохамад, добавив, что Малайзия продолжит поддерживать контакты с Пакистаном в данном вопросе.

Напомним, ранее руководство Индии внесло в парламент законопроект об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, являющегося объектом территориального спора с Пакистаном.

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