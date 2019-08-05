Краснодар, , 15:45 — REGNUM

Масштабное учение авиации и ПВО с боевой стрельбой состоится с 6 по 16 августа в Южном военном округе. В учениях будут задействованы аэродромы в Крыму, Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском, Ставропольском крае, в Северной Осетии — вся территория военного округа от Крыма до Каспийского моря, от Абхазии до полигона «Капустин Яр» Астраханской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

Основной практический этап учений состоится 9 августа: в этот день планируется провести масштабное перебазирование оперативно-тактической и армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО на оперативные аэродромы, с применением вооружения по мишеням. Всего к месту учений вылетят более сотни военных вертолетов и самолетов.

Участникам учений предстоит поразить более 300 мишеней, произвести более 700 самолетовылетов. Планируется использовать более 300 зенитных управляемых ракет, произвести более 2,5 тыс. выстрелов зенитной артиллерии, применить около 100 авиационных средств поражения.