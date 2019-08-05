Ереван, , 15:44 — REGNUM

Руководство ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) в Армении обеспокоилось сообщение грузинских СМИ о готовящейся забастовке железнодорожников. Об этом 5 августа заявил пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян, сообщает издание Verelq news.

По его словам, в настоящее время в компании даже предварительно не могут оценить возможный ущерб, который понесет Армения, от забастовки в Грузии. Известно лишь, что забастовка приведет к остановке поезда Ереван — Батуми — Ереван.

Как сообщало ИА REGNUM, «Новый профсоюз железнодорожников» в Грузии грозит руководству АО «Грузинские железные дороги» провести забастовку. В профсоюзе требуют повышения заработной платы на 50%. Точная дата забастовки будет объявлена 10 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии прокомментировали требование повышения зарплат железнодорожникам