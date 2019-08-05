Москва, , 15:40 — REGNUM

Все страны ООН должны отвергнуть любые планы по размещению вооружений в космосе. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном 5 августа в ответ на выступление министра обороны Франции Флоренс Парли по вопросу национальной космической оборонной стратегии.

Космос Иван Шилов © ИА REGNUM

Парли представила объемный документ, в котором, в частности, официально признаётся возможность возникновения в космосе вооружённого конфликта. Ранее такую возможность признали США, напомнили в российском МИД.

«При этом в ответ на «недружественные» или «враждебные» действия в отношении французских космических объектов не исключаются меры противодействия, в том числе, как мы понимаем, и силового характера», — отмечают дипломаты.

Указано также, что в последнее время Париж резко отвергает российские инициативы по неразмещению оружия в околоземном пространстве. Все государства ООН, подчеркнули в МИД, должны удвоить усилия в поддержку международных мирных инициатив по космосу.

Как сообщало ИА REGNUM, ране стало известно о намерении японских властей ускорить создание первого космического подразделения в составе вооруженных сил страны. Новая структура займется мониторингом околоземного пространства для отражения возможных атак со стороны иностранных спутников, а также отслеживанием передвижения космического мусора.

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