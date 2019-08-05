Новосибирск, , 15:35 — REGNUM

Экс-министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Ким Те Су (Евгений Ким) победил в конкурсе на замещение должности руководителя регионального Фонда модернизации ЖКХ.

Издание «Континент Сибирь» со ссылкой на самого Кима, пишет что у него есть месяц, чтобы приступить к обязанностям исполнительного директора организации, учредителем которой является новосибирское министерство ЖКХ и энергетики.

В конкурсе, который завершился 2 августа, участвовали десять претендентов. Большинство не прошли тестирование Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года врио министра ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким лишился своей должности.

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