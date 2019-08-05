Брянск, , 15:33 — REGNUM

Глава Брянской области Александр Богомаз вошёл в состав президиума Госсовета России. Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин включил Губернатора Брянской области Александра Богомаза в состав президиума Госсовета России Пресс-служба Правительства Брянской области

Помимо губернатора Богомаза в обновлённый состав президиума вошли главы Омской и Нижегородской областей, Республик Адыгея, Северная Осетия — Алания, Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов. В пресс-службе правительства Брянской области отметили, что это назначение — высокая оценка деятельности главы региона руководством страны. Областной бюджет за пять лет он вырос с 46,9 млрд руб. до 71,5 млрд руб., задолженность региона составляет семь млрд рублей, при этом коммерческих кредитов в структуре долга нет.

Персональный состав президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода. Заседания совещательного органа проводятся, как правило, не реже одного раза в месяц.