Коломбо, Шри-Ланка, , 15:37 — REGNUM

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил о том, что законопроект об отмене смертной казни в стране незаконен. Об этом 5 августа сообщает Associated Press.

Глава государства, выступая на публичном мероприятии в городе Коломбо, сослался на мнение генерального прокурора страны, который сделал соответствующий вывод, комментируя предложенный законодательному органу страны законопроект.

Депутат парламента Шри-Ланки Бандула Лал Бандаригода внес на рассмотрение законодателей проект закона, который предусматривает отмену смертной казни в стране, а также замену данного наказания на пожизненный срок уже приговоренным заключенным.

Подобная инициатива стала ответом на подписание Сирисеной четырех смертных приговоров в отношении лиц, осужденных за преступления связанные с наркоторговлей.

Напомним, в Шри-Ланке действует мораторий на смертную казнь с 1976 года. Однако недавняя инициатива президента страны фактически означала его прекращение. Данные действия вызвали недовольство со стороны правозащитников, а также представителей международного сообщества.

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