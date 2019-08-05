Бишкек, , 15:26 — REGNUM

Алмаз Онолбеков освобожден от должности председателя государственной таможенной службы Киргизии согласно поданному заявлению. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Также глава кабинета министров подписал распоряжение о назначении на пост главы таможенного ведомства Алтынбека Торутаева, освободив его от ранее занимаемой должности первого заместителя председателя таможенной службы.

Отметим, что ранее премьер-министр Абылгазиев выступил с резкой критикой в адрес руководства государственных органов Киргизии в связи с продолжающимся ростом контрабанды бензина, дизельного топлива и алкоголя из-за других стран.

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