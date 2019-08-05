Пермь, , 15:19 — REGNUM

В Пермском крае завершился этап регистрации кандидатов на мандаты в земских собраниях и гордумах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, процедуру успешно прошли 1114 кандидатов: 828 представители семи политических партий и 286 самовыдвиженцев.

Лидерами по числу зарегистрированных кандидатов стали Чусовской и Добрянский городские округа, где за 25 мест в гордуме борются 85 и 73 кандидатов соответственно. Третье место занимает Пермский район, где на 15 мандатов претендуют 76 кандидатов.

Отказ в регистрации получил 131 кандидат. Причиной стали проблемы прохождения муниципального фильтра, а также нарушения в документации, сокрытие факта судимости.

Напомним, что в Пермском крае проходят 23 избирательные кампании. Выборы муниципального уровня назначены на 8 сентябре 2019 года.