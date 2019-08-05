Вашингтон, , 15:16 — REGNUM

После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия. С таким призывом в Twitter сегодня, 5 августа, он обратился к республиканцам и демократам.

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«Республиканцы и демократы должны объединиться и добиться жёстких проверок биографических данных, возможно, объединив это с крайне необходимой реформой в сфере иммиграции», — подчеркнул президент США.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошедшие выходные в США произошло сразу три инцидента со стрельбой из огнестрельного оружия. Так, 3 августа в техасском городе Эль-Пасо огонь был открыт на территории торгового центра, погибли 20 человек, ещё 26 получили ранения. В Дейтоне, штат Огайо, стрельба произошла в баре, там погибли девять и пострадали 27 человек. Ещё семь человек получили ранения при стрельбе, устроенной ночью в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Напомним, ранее положить конец вооружённому насилию в США призвала председатель палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Калифорния Нэнси Пелоси. С таким призывом после устроенной в штате Огайо в Дейтоне стрельбы конгрессмен обратилась к сенату.