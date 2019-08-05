Минск, , 15:14 — REGNUM

Александр Лукашенко 5 августа встретился с начальником Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) Андреем Павлюченко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Павлюченко доложил о сопровождении центром неких резонансных уголовных дел, а также неназванных крупных инфраструктурных проектов. Лукашенко поинтересовался результатами выполнения своих поручений по развитию ОАЦ, сказано в официальном сообщении, а также обсудил кадровые и иные вопросы.

Напомним, в октябре 2017 года Александр Лукашенко уволил руководство ОАЦ, а в декабре того же года назначил Андрея Павлюченко начальником этой спецслужбы. Нынешний начальник ОАЦ с 2016 года занимал должность руководителя Службы безопасности президента (СБП).

Отметим, что ОАЦ, Совбез, КГБ и другие спецслужбы Белоруссии имеют непосредственное отношение к политическим репрессиям. С их деятельностью связано преследование критиков русофобии и сторонников единения с Россией.

Читайте подробности в сюжете: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии

Также напомним об арестованном весной по обвинению во взяточничестве заместителе госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрее Втюрине, который до этого возглавлял СБП.