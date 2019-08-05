Тюмень, , 15:23 — REGNUM

В Тюменской области на выборах в региональную думу зарегистрировано четыре кандидата. Все они являются представителями парламентских партий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Напомним, довыборы в региональный парламент проходят в связи с переходом Олега Чемезова на пост замгубернатора Свердловской области.

На кресло в Тюменской облдуме претендуют от «Единой России» генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, от «Справедливой России» руководитель ликвидационной комиссии АНО «Центр развития медицинского туризма» Максим Карпиков, от ЛДПР генеральный директор АО «Трасса» Мурат Тулебаев, от КПРФ водитель из ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс» Анатолий Княжев.

Напомним, что довыборы в парламент Тюменской области намечены на 8 сентября 2019 года.