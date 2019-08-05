Киев, , 15:14 — REGNUM

Стало известно, кто может возглавить Верховную раду и профильные комитеты парламента. Список опубликовало 5 августа издание «Новое время».

Так, спикером парламента может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Главой фракции в парламенте может стать Давид Арахамия, известный тем, что рассказал о системе «Большой брат» которая возможно будет контролировать голосования депутатов.

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Одним из заместителей Арахамии может стать актёр студии «Квартал-95» Юрий Корявченков, известный как «Юзик».

По данным издания «Украинская правда», у главы фракции будет 15 заместителей, каждый из которых будет руководить своей депутатской группой.

Напомним, ранее политолог Виктор Небоженко спрогнозировал, что команде президента Украины Владимира Зеленского придётся внедрять систему контроля деятельности не только депутатов Рады, но и членов правительства, а также местных властей.

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