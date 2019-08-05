Джакарта, , 15:05 — REGNUM

Индонезия оказывает помощь в наращивании потенциала экономических секторов для поддержания мира и стабильности в Афганистане. Об этом, как сообщает Antaranews, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 5 августа.

Издание отмечает, что одна из программ развития, предоставляемая Индонезией, касается энергетического сектора и минеральных ресурсов, учитывая, что Афганистан обладает полезными ископаемыми, включая железную руду, медь и золото. Правительство Афганистана надеется, что сможет использовать свои природные ресурсы для экономической выгоды.

«Экономический потенциал поможет мирному процессу в Афганистане. Страны, не имеющие экономического потенциала, будут более уязвимы в сфере поддержания мира и стабильности. Таким образом, экономика всегда связана с безопасностью и стабильностью», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

По её словам, поддержка Индонезией мирного процесса в Афганистане осуществлялась не только политически, но и социально-экономически. Индонезия предприняла различные шаги, включая снижение тарифов и открытие доступа к рынкам страны для продукции из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая предусматривает продление мандата миссии ООН по содействию Афганистану. Документ был составлен Индонезией и Германией.

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