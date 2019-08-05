Псков, , 15:00 — REGNUM

В Псковской области в 2020 году в два раза будет увеличен размер единовременной помощи семьям погибших десантников 6-й роты — до 50 тысяч рублей. Как сообщили ИА в пресс-службе региональной администрации, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 5 августа, на очередном заседании регионального оргкомитета по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты.

Глава региона отметил, что адресную помощь родственникам и близким погибших «это ни в коем случае не отменяет».

В администрации Псковской области уточнили, что с 2012 года семьям погибших героев 6-й роты была оказана помощь на общую сумму более 42 млн рублей. Помимо финансовой поддержки, также оказывается адресная помощь в вопросах ремонта и благоустройства жилья, по получению дополнительного медицинского обслуживания.

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Сегодня в Псковской области живёт 16 семей погибших десантников 6-й роты, всего в России — 51 семья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Указ о проведении в Псковской области в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников, подписал президент России Владимир Путин 31 июля 2018 года. В план подготовки вошло около 150 различных мероприятий.

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