Москва, , 14:54 — REGNUM

Ожидаемо, что Россия получит протест со стороны Японии из-за плановых военных учений по повышению боевой подготовки российских войск на Курилах. Предсказуемая ситуация, потому что Япония считает эту территорию своей и настоятельно требует ее вернуть, заявил корреспонденту ИА REGNUMпрофессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Баксанский.

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По его словам, подобная ситуация неоднократно происходит всегда, когда речь идет о спорных территориях (вспомним протесты Украины не только по поводу войсковых учений в Крыму, но даже возмущение в связи с посещением Крыма российским премьер-министром). Это очередное привлечение внимания к тому, что есть с претензии на какую-то область, но не более того.

«Россия уже неоднократно заявляла, что Калининградская область, Курильские острова (по результатам Второй мировой войны), Крым (по результатам референдума) являются российскими, а потому для проведения каких-либо мероприятий на своей территории не требуется каких-либо согласований.

Да, проблема есть, но это проблема все той же Японии, и решена она не может быть какими-то декларативными протестами. И всем это очевидно», — высказал свое мнение Баксанский.

Как сообщало ИА REGNUM, высокопоставленный представитель правительства Японии Есихидэ Суга завил, что Япония выразила протест России из-за военных учений в районе острова Кунашир.

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